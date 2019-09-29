ИА «Ореанда-Новости» До этого Дональд Трамп заявил, что намерен выйти из-под власти договора, который регулирует глобальную трансграничную торговлю обычным вооружением. По договору оружие на 70 миллиардов долларов не должно попасть в руки правонарушителей человеческих прав и свобод.





К данному моменту уже 104 страны присоединились к пакту, одобренным Генеральной ассамблеей в 2013 году. В то время Барак Обама тоже подписал пакт.





Сейчас Китай напротив стремится присоединиться, причём как можно скорее. Советник Ван И подтвердил, что Китай провёл внутренние правовые процедуры и готов к такому шагу.