Корабли ВМС США самовольно вторглись в территориальные воды в Южно-Китайском море, говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР У Цяня.

Также со специальным заявлением выступили в МИД Китая. «Китайская сторона в связи с соответствующими действиями выразила американской стороне резкое недовольство и решительный протест. Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия, подрывающие суверенитет и угрожающие национальной безопасности Китая», - говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

В воскресенье американские военные суда прошли недалеко от Парасельских островов в Южно-Китайском море. В ответ Китай поднял в небо военную авиацию, которая потребовала от американцев покинуть данный район.

Парасельские острова являются частью спорной территории между Китаем и несколькими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В Китае эту территорию называют острова Сише. Как считают в Вашингтоне, Китай формирует в регионе искусственные острова, на которых размещает военные объекты. Комментируя заявления китайской стороны, в Пентагоне заявили о своем праве патрулировать «нейтральные» воды. Военное ведомство США предупредило, что намерено делать это и впредь.

Власти Китая уверены, что подобными демаршами США не только нарушают суверенитет КНР, но и создают угрозу миру и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.