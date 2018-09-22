ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пекин объявил об отказе дальнейших торговых переговоров с США по спорным вопросам. Это произошло после введения Соединенными Штатами Америки очередных пошлин на товары китайского производства. Данную информацию опубликовало периодическое издание The Wall Street Journal.

Согласно публикации в газете WSJ Лю Хэ – вице-премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики должен был посетить Вашингтон в ближайшее время. До это планировалось, что в США прибудет делегация из Китая, которая изучит торговые вопросы, требующие особого внимания. WSJ опубликовало информацию о том, что власти КНР отказались от намеченных планов по причине введения очередных санкций.

Новые санкции вступят в силу уже через 2 дня – 24 сентября. Они подразумевают пошлины в размере 10% на товары из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Это решение было принято президентом Дональдом Трампом и оглашено администрацией Белого дома в понедельник, 17 сентября. Лидер США подчеркнул, что если Пекин решит принимать ответные меры, то Вашингтон будет вынужден принять дополнительные тарифные ограничения на китайскую продукцию, объем которых будет еще больше текущих.

Представители Китая уверены, что подобная напористая тактика исключает возможность сотрудничества, и торговые барьеры создаваемые Вашингтоном не страшны для Пекина.



«Все, что делают США, не произвело впечатления искренности и доброй воли», — утверждает представитель министерства иностранных дел КНР. «Мы надеемся, что американская сторона примет меры для исправления своих ошибок», — добавил он.

Следует отметить, что с 1 января 2019 года предполагается рост пошлин на китайские товары до 25%.



Со стороны Китая были реализованы ответные меры – пошлины в размере от 5 до 10% на американские товары, общей суммой до 60 миллиардов долларов. Пошлины охвалити более 2,5 тысяч товарных позиций.

Джеймс Даймон – генеральный директор JP Morgan Chase утверждает, что действия Трампа абсолютно верны, однако уверен, что другая стратегия могла бы быть более эффективной. Противостояние между Китаем и США он назвал «торговой перестрелкой», что полностью соответствует действительности: одни торговые ограничения приводят ко встречным действиям и так далее.