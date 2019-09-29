ИА «Ореанда-Новости» Торговая война между США и Китаем продолжает наращивать обороты. Две страны уже более года стараются превзойти друг друга в экономическом плане. Замедляющий темп экономики не на руку Китаю, поэтому он продолжит соблюдать денежно-кредитную политику.





Китай планирует улучшить ликвидные каналы банковского сектора в реальный сектор экономики. Кроме того, в планах КНР осуществить поддержку мер по привлечению капитала не только крупными, но и мелкими банками. Для мелких банков это решительный шаг, так как они в недавнем прошлом серьёзно пострадали от сильно выросшего уровня задолженности.