08.11.2019, 07:56
Китай заявил, что США необходимо отказаться от давления на Иран
ИА «Ореанда-Новости»Представителем правительства Китая Чжаем Цзюнем было сказано, что Вашингтону необходимо перестать проводить политику санкций по отношению к Ирану.
Ранее в санкционный список США попали девять иранцев, в том числе сын главы государства. Чжай Цюнь заявил, что нынешнее напряженное положение на Ближнем Востоке связано с давлением, которое оказывает Вашинтон на Иран. Тажке на ситуацию, которая сложилась в этом регионе, по мнению Китая, влияет выход США из ядерной сделки с Ираном.
В 2015 году было объявлено о подписании соглашения, в котором говорилось о снятии санкций, если Иран ограничит свою ядерную программу. В 2018 году Вашингтон заявил, что выходит из этого соглашения и намерен ввести жесткие санкции против Ирана.
Ранее в санкционный список США попали девять иранцев, в том числе сын главы государства. Чжай Цюнь заявил, что нынешнее напряженное положение на Ближнем Востоке связано с давлением, которое оказывает Вашинтон на Иран. Тажке на ситуацию, которая сложилась в этом регионе, по мнению Китая, влияет выход США из ядерной сделки с Ираном.
В 2015 году было объявлено о подписании соглашения, в котором говорилось о снятии санкций, если Иран ограничит свою ядерную программу. В 2018 году Вашингтон заявил, что выходит из этого соглашения и намерен ввести жесткие санкции против Ирана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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