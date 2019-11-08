Ранее в санкционный список США попали девять иранцев, в том числе сын главы государства. Чжай Цюнь заявил, что нынешнее напряженное положение на Ближнем Востоке связано с давлением, которое оказывает Вашинтон на Иран. Тажке на ситуацию, которая сложилась в этом регионе, по мнению Китая, влияет выход США из ядерной сделки с Ираном.В 2015 году было объявлено о подписании соглашения, в котором говорилось о снятии санкций, если Иран ограничит свою ядерную программу. В 2018 году Вашингтон заявил, что выходит из этого соглашения и намерен ввести жесткие санкции против Ирана.