Пока призывы звучат в социальной сети Weibo.Напомним, что на минувшей неделе американские власти запретили закупать китайской компании Huawei Technologies «жизненно важные технологии США» без специального разрешения. Оборудование этого китайского бренда попало под запрет в Соединённых Штатах Америки.В вышеуказанной социальной сети пользователи начали сравнивать продукцию Apple со своим отечественным брендом. Многие отметили положительные качества Huawei, которые явно перевешивают достоинства американского "Яблока".Летом 2018 года вступили в силу взаимные таможенные пошлины между Америкой и Китайской республикой.На ввоз свыше 800 единиц товара из Поднебесной американские власти наложили пошлину в 25%. Пекин, в свою очередь, опубликовал свой список импорта американских товаров, ограничив тем самым их ввоз в страну. В Штатах вновь расширили список ограничительных мер по отношению к Китаю, в ответ на что последний обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. С 10 мая Вашингтон ввёл новые пошлины на китайские товары.