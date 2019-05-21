21.05.2019, 00:03
Китайские поклонники Huawei бойкотируют американский Apple
ИА "Ореанда-Новости" Жители Поднебесной империи призывают выступить против использования продукции Apple американского производства в своём государстве. Пока призывы звучат в социальной сети Weibo.
Напомним, что на минувшей неделе американские власти запретили закупать китайской компании Huawei Technologies «жизненно важные технологии США» без специального разрешения. Оборудование этого китайского бренда попало под запрет в Соединённых Штатах Америки. В ответ на обострившуюся торговую войну между двумя сверхдержавами жители Китая призывают поддержать отечественного производителя.
В вышеуказанной социальной сети пользователи начали сравнивать продукцию Apple со своим отечественным брендом. Многие отметили положительные качества Huawei, которые явно перевешивают достоинства американского "Яблока". Некоторые высказались о том, что готовы незамедлительно поменять Apple на Huawei, чтобы поддержать китайского производителя.
Летом 2018 года вступили в силу взаимные таможенные пошлины между Америкой и Китайской республикой. Тогда эксперты говорили, что это является первым шагом к торговой войне между этими двумя странами. На ввоз свыше 800 единиц товара из Поднебесной американские власти наложили пошлину в 25%. Пекин, в свою очередь, опубликовал свой список импорта американских товаров, ограничив тем самым их ввоз в страну. В Штатах вновь расширили список ограничительных мер по отношению к Китаю, в ответ на что последний обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. С 10 мая Вашингтон ввёл новые пошлины на китайские товары.
Напомним, что на минувшей неделе американские власти запретили закупать китайской компании Huawei Technologies «жизненно важные технологии США» без специального разрешения. Оборудование этого китайского бренда попало под запрет в Соединённых Штатах Америки. В ответ на обострившуюся торговую войну между двумя сверхдержавами жители Китая призывают поддержать отечественного производителя.
В вышеуказанной социальной сети пользователи начали сравнивать продукцию Apple со своим отечественным брендом. Многие отметили положительные качества Huawei, которые явно перевешивают достоинства американского "Яблока". Некоторые высказались о том, что готовы незамедлительно поменять Apple на Huawei, чтобы поддержать китайского производителя.
Летом 2018 года вступили в силу взаимные таможенные пошлины между Америкой и Китайской республикой. Тогда эксперты говорили, что это является первым шагом к торговой войне между этими двумя странами. На ввоз свыше 800 единиц товара из Поднебесной американские власти наложили пошлину в 25%. Пекин, в свою очередь, опубликовал свой список импорта американских товаров, ограничив тем самым их ввоз в страну. В Штатах вновь расширили список ограничительных мер по отношению к Китаю, в ответ на что последний обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. С 10 мая Вашингтон ввёл новые пошлины на китайские товары.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии