ИА «Ореанда-Новости» . Эскадренный миноносец морских сил Китая направил лазерный луч на разведывательное воздушное судно ВМС США. Информация об инциденте появилась у издания РБК.

Инцидент случился на западе от острова Гуам в архипелаге Марианских островов Тихого океана. Согласно сообщению американского флота, опубликованному на официальном сайте, самолёт-разведчик «P-8 Poseidon» пролетал по международном воздушному пространству, не нарушая действующих норм международного и военного права. Использованный китайским судном лазер мог нанести значительный ущерб экипажу американского разведчика и находящимся на нём системам авиации.

Военно-морские силы Штатов охарактеризовали действия китайского миноносца как небезопасные и непрофессиональные.