ИА «Ореанда-Новости». Посол Китая в России назвал виновных в панике вокруг нового коронавируса.

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй принял участие в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Во время своего интервью дипломат отметил, что паника нужна лишь тем, кто пытается сдержать развитие КНР.

Посол КНР подчеркнул, что Россия относится к настоящим друзьям Китая. Те, кто создали эту панику, хотят «обуздать развитие страны», подытожил Ханьхуэй.

В среду в Кремле прошло вручение верительных грамот Владимиру Путину. Президент России обратился к китайскому послу и заявил, что Россия готова помочь и поддержать КНР в борьбе с коронавирусом.