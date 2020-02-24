24.02.2020, 11:47
Китайский посол заявил, что у КНР есть уверенность в скорой победе над коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Чжан Ханьхуэй, работающий в РФ послом от КНР, заявил, что у руководства Китая есть уверенность в том, что в ближайшее время коронавирус будет побеждён.
Посол отметил, что у Китая есть уверенность и решительность, что в ближайшее время эпидемия будет побеждена. Он предположил, что во всех провинциях и городах, кроме провинции Хубэй, будет к концу месяца восстановлен порядок.
Китайский дипломат уведомил о том, что сейчас видны позитивные изменения в борьбе с коронавирусом и отметил, что в КНР эпидемия коронавируса полностью контролируется. Также им было заявлено об эффективности китайского лекарства от коронавируса.
Посол отметил, что у Китая есть уверенность и решительность, что в ближайшее время эпидемия будет побеждена. Он предположил, что во всех провинциях и городах, кроме провинции Хубэй, будет к концу месяца восстановлен порядок.
Китайский дипломат уведомил о том, что сейчас видны позитивные изменения в борьбе с коронавирусом и отметил, что в КНР эпидемия коронавируса полностью контролируется. Также им было заявлено об эффективности китайского лекарства от коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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