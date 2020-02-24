Посол отметил, что у Китая есть уверенность и решительность, что в ближайшее время эпидемия будет побеждена. Он предположил, что во всех провинциях и городах, кроме провинции Хубэй, будет к концу месяца восстановлен порядок.Китайский дипломат уведомил о том, что сейчас видны позитивные изменения в борьбе с коронавирусом и отметил, что в КНР эпидемия коронавируса полностью контролируется. Также им было заявлено об эффективности китайского лекарства от коронавируса.