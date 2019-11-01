Согласно речам украинского дипломата, Россия собирается «раскручивать ситуацию» в Донбассе в целях объединения региона. Об этом, по его словам, свидетельствует то, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что схема упрощенного получения российских паспортов теперь распространяется на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Экс-министр убежден, что после того, как паспорта получат достаточное для Москвы количество людей, будет нанесён удар по югу Украины.Таким образом, полагает Климкин, Кремль собирается обеспечить контроль над Чёрным морем и создание Новороссии. Также удар будет нанесён, по словам дипломата, чтобы создать сухопутные коридоры к Крыму.