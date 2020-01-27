27.01.2020, 07:32
КНР опередила РФ по экспорту и производству вооружений
ИА «Ореанда-Новости». По объёму продаж и производства вооружений КНР отстает в мире только лишь от США. РФ со второй строчки опустилась на третью. Об этом заявлено в заметке агентства ТАСС, которое ссылается на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
226,6 миллиарда долларов достигали продажи компаний из США в 2017 году. Российские компании продавали на 37,7 миллиарда долларов. Китайские компании наторговали на 54,1 миллиарда долларов.
Изменение в рейтинге позиций специалисты связывают с тем, что СИПРИ впервые были получены сведения о продажах КНР в период с 2015 по 2017 год.
11 ноября появилась информация, что перед "Рособоронэкспортом" долг поставщиков и покупателей оружия из России достиг 13 миллиардов долларов.
226,6 миллиарда долларов достигали продажи компаний из США в 2017 году. Российские компании продавали на 37,7 миллиарда долларов. Китайские компании наторговали на 54,1 миллиарда долларов.
Изменение в рейтинге позиций специалисты связывают с тем, что СИПРИ впервые были получены сведения о продажах КНР в период с 2015 по 2017 год.
11 ноября появилась информация, что перед "Рособоронэкспортом" долг поставщиков и покупателей оружия из России достиг 13 миллиардов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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