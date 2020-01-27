Об этом заявлено в заметке агентства ТАСС, которое ссылается на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).226,6 миллиарда долларов достигали продажи компаний из США в 2017 году. Российские компании продавали на 37,7 миллиарда долларов. Китайские компании наторговали на 54,1 миллиарда долларов.11 ноября появилась информация, что перед "Рособоронэкспортом" долг поставщиков и покупателей оружия из России достиг 13 миллиардов долларов.