ИА «Ореанда-Новости» . По сообщению Госкомиссии в сфере здравоохранения Китая, число жертв от новой формы пневмонии выросло до 722. Ранее сообщалось о 638 погибших во всех странах мира.

В настоящие момент по миру от коронавируса погибло 724 человека, о чем сообщает South China Morning Post. За пределами Китая больные скончались в Гонконге и на Филиппинах. По всему миру зафиксировано 34 872 случая заражения вирусом, медики вылечили от болезни уже 1 568 пациентов.

Самое большое число погибших зарегистрировали в Хубэе, где от вируса ушло из жизни 699 человек.