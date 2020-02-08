08.02.2020, 09:34
Количество погибших от коронавируса в Китае достигло 722 человек
ИА «Ореанда-Новости». По сообщению Госкомиссии в сфере здравоохранения Китая, число жертв от новой формы пневмонии выросло до 722. Ранее сообщалось о 638 погибших во всех странах мира.
В настоящие момент по миру от коронавируса погибло 724 человека, о чем сообщает South China Morning Post. За пределами Китая больные скончались в Гонконге и на Филиппинах. По всему миру зафиксировано 34 872 случая заражения вирусом, медики вылечили от болезни уже 1 568 пациентов.
Самое большое число погибших зарегистрировали в Хубэе, где от вируса ушло из жизни 699 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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