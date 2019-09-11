iPhone 11 оказался самым доступным среди всех новинок, презентованных компанией. Из изменений - более выпуклая платформа под камеру на задней части устройства и два новых цвета: фиолетовый и зелёный. Теперь новинка отличается двойной камерой и функцией ночного режима, когда возможно убрать шумы и сделать кадр светлее. Снимать видео теперь можно с частотой в шестьдесят кадров в секунду. Переключиться из режима «видео» в режим «фото» можно во время проведения видеосъёмки. Новое устройство обладает дополнительным часом уровня заряда по сравнению с предшественником. Базовая модель с памятью в шестьдесят четыре гигабайта стоит около шестидесяти тысяч рублей.

Компанией были презентованы также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Модель отличает тройная камера и дополнительные цвета корпуса: темно-зеленый, серебристый, «серый космос» и золотой. Стоимость устройства колеблется от восьмидесяти до ста тысяч рублей.

Седьмое поколение iPad представила компания в сентябре. Известно, что диагональ экрана увеличилась на 0,5 дюйма, однако, о технических подробностях линейки на презентации упоминать не стали. Стоит iPad от двадцати восьми до сорока тысяч рублей.

И наконец, была представлена новая линейка Apple Watch Series 5. Экран теперь подсвечивается даже в случае, если устройство не используется. Владельцу не придётся заряжать часы в течение одних суток – на такое время рассчитана батарея часов. Стоимость новинки стартует от тридцати трёх тысяч рублей, однако, в России эту модель официально реализовывать не будут. Старт продаж в Америке начнётся 20 сентября.