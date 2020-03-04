04.03.2020, 13:58
Компания BMW изменила логотип
ИА «Ореанда-Новости». BMW, компания из Германии, выпускающая автомобили, представила новый логотип. Он отличается от прежнего тем, что двухмерный, и на нём нет чёрной заливки круга. Синие и белые секторы, символизирующие флаг Баварии, решили оставить.
В компании заявили, что новую эмблему создали для привлечения молодых покупателей, хорошо ориентирующихся на рынке цифровых технологий. Йенс Тимер утверждает, что новый логотип компании символизирует собой ясность и открытость.
Первой моделью компании, на которую установят новый логотип, станет BMW i4. В следующем году должна выйти серийная версия автомобиля.
В компании заявили, что новую эмблему создали для привлечения молодых покупателей, хорошо ориентирующихся на рынке цифровых технологий. Йенс Тимер утверждает, что новый логотип компании символизирует собой ясность и открытость.
Первой моделью компании, на которую установят новый логотип, станет BMW i4. В следующем году должна выйти серийная версия автомобиля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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