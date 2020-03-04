Синие и белые секторы, символизирующие флаг Баварии, решили оставить.В компании заявили, что. Йенс Тимер утверждает, что новый логотип компании символизирует собой ясность и открытость.Первой моделью компании, на которую установят новый логотип, станет BMW i4. В следующем году должна выйти серийная версия автомобиля.