ИА «Ореанда-Новости» Институт KASI решил осуществить миссию под названием «Исследования локальных свойств магнитосферной и ионосферной плазмы». Целью данного проекта является исследование аномалий, которые были замечены в высоких широтах. Кроме того, будут изучены полярные сияния и электромагнитные волны.

Впоследствии ракеты «Союз» должны будут доставить порядка ста спутников из Южной Кореи на орбиту земного шара.

На начало 2021 года намечен первый запуск ракет с космодрома Байконур.