12.11.2019, 11:44
Компания Google тайно собирает истории болезни людей
ИА «Ореанда-Новости». Информация о сборе компанией Google медицинских болезней людей была опубликована в издании The Wall Street Journal.
Медицинские данные предоставили учреждения здравоохранения в 21 штате США. Компания Google не стала отрицать опубликованную информацию. В свою очередь она указала, что не нарушает норм американского законодательства. Все полученные данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация собирается в целях проекта Project Nightingale, который был запущен в прошлом году.
Медицинские данные включают полную мед.карту пациента: фамилию, имя, отчество, дату рождения, диагнозы, анализы и данные о госпитализации.
Медицинские данные предоставили учреждения здравоохранения в 21 штате США. Компания Google не стала отрицать опубликованную информацию. В свою очередь она указала, что не нарушает норм американского законодательства. Все полученные данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация собирается в целях проекта Project Nightingale, который был запущен в прошлом году.
Медицинские данные включают полную мед.карту пациента: фамилию, имя, отчество, дату рождения, диагнозы, анализы и данные о госпитализации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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