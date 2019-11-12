



Медицинские данные предоставили учреждения здравоохранения в 21 штате США. Компания Google не стала отрицать опубликованную информацию. В свою очередь она указала, чтоВсе полученные данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация собирается в целяхкоторый был запущен в прошлом году.Медицинские данные включают полную мед.карту пациента: фамилию, имя, отчество, дату рождения, диагнозы, анализы и данные о госпитализации.



