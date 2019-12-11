. В компании таким образом хотят понять, что можно сделать, чтобы не мешать астрономам заниматься наблюдением звезд. В ближайшем запуске спутник будет покрыт материалом, способным поглощать свет.Starlink - спутниковая связь, которая способна обеспечить планету широкополосным доступом в интернет. В 2019 году был осуществлён запуск 120 спутников Starlink. После того, как спутники были выведены на орбиту вокруг Земли, астрономы заявили, что их яркость мешает наблюдению звезд.Шотвелл заявила, что в скором времени запустит спутник, на нижнюю часть которого будет нанесено светопоглощающее покрытие. По словам Шотвелл, это будет эксперимент.