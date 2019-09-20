20.09.2019, 13:12
Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство
ИА «Ореанда-Новости» Северный флот сообщил что Зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство на Новой Земле.
Арктика теперь значительно сильнее укреплена, воздушное пространство полностью контролируется.
Раньше на вооружении стояли предыдущие модели С-300, С-400 значительно современнее своих предшественников.
С-400 предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения и ведёт своё дежурство на много сотен километров вокруг.
Такие-же комплексы развернуты в 30 полках России и в Подмосковье. К тому же Россия экспортирует аналогичные комплексы в армии: Китая, Белоруссии, Турции.
Арктика теперь значительно сильнее укреплена, воздушное пространство полностью контролируется.
Раньше на вооружении стояли предыдущие модели С-300, С-400 значительно современнее своих предшественников.
С-400 предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения и ведёт своё дежурство на много сотен километров вокруг.
Такие-же комплексы развернуты в 30 полках России и в Подмосковье. К тому же Россия экспортирует аналогичные комплексы в армии: Китая, Белоруссии, Турции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии