Арктика теперь значительно сильнее укреплена, воздушное пространство полностью контролируется.Раньше на вооружении стояли предыдущие модели С-300, С-400 значительно современнее своих предшественников.Такие-же комплексы развернуты в 30 полках России и в Подмосковье. К тому же Россия экспортирует аналогичные комплексы в армии: Китая, Белоруссии, Турции.