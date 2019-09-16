ИА «Ореанда-Новости» Знаменитый блюзовый артист прославился дебютным синглом «Miss Marth King», который стал началом его музыкальной карьеры. Завоевав 15 пьедесталов Grammy, музыкант вошёл в перечень лучших гитаристов всех времен.

Интересный факт из жизни: Би Би Кинг спас свою любимую гитару из горящего дома, хотя она стоила всего лишь 30 долларов. После этого неприятного случая он дал имя гитаре – «Люсиль», в честь девушки из-за которой произошел пожар. Впоследствии король блюза говорил, что «Люсиль» неоднократно спасала ему жизнь и помогала в трудных жизненных ситуациях.



Би Би Кинг ушел из жизни 14 мая 2015 года в Лас-Вегасе на 90-м году жизни в собственном доме из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.