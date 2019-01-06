Сообщается, что его отставка уже вступила в силу. Однако по какой причине монарх решил отказаться от престола неизвестно. "Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", - сказано в сообщении дворца.. Мухаммад V взошёл на престол в 2016 году.Король в Малайзии исполняет, в основном, церемониальные функции и является верховным главнокомандующим. Его выбирают раз в пять лет из девяти членов Совета правителей (наследственных султанов).Мухаммад V, султан штата Келантан, получил дипломатическое образование в Великобритании, сообщает ТАСС. Одними из любимых его занятий являются экстремальные виды спорта, а также забеги по пересеченной местности на выносливость и спортивная стрельба. ОЦеремония бракосочетания состоялась 22 ноября в Барвихе, информация о ней долгое время не выходила за пределы семейного круга. Однако официального подтверждения этого со стороны малайзийской дворца не поступало. При этом в конце декабря в прессе появилась информация о том, что королевская чета ждёт первенца.. Ранее король был один раз женат, и последние 10 лет до недавней свадьбы состоял в разводе.В последнее время члены королевских семей нередко попадают в громкие истории. Так, суд в Брюсселе постановил монарху Альберту Второму пройти тест на отцовство. В суд обратилась якобы внебрачная дочь короля Дельфина Боэль. Если же факт отцовства найдёт своё подтверждение, то она сможет претендовать на титул принцессы.