23.06.2019, 16:50
Королева Елизавета II поспешно покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
ИА «Ореанда-Новости» Лондонская резиденция британских монархов подверглась атаке грызунов.
Первую крысу заметили на кухне Букингемского дворца.
Как пишет газета The Sun, правящая королева в панике покинула здание и теперь ожидает службу дезинсекции.
Для Лондона крысы являются серьёзной проблемой. Появляются они не только в бедных, но и престижных районах. С персоналом королевского дворца провели специальный инструктаж, направленный на предотвращение распространения вредителей.
В прошлом году британцев повергли в шок крысы-мутанты, сравнимые по габаритам с кошками и не боявшиеся химикатов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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