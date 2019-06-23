ИА «Ореанда-Новости» Лондонская резиденция британских монархов подверглась атаке грызунов.

Первую крысу заметили на кухне Букингемского дворца.

Как пишет газета The Sun, правящая королева в панике покинула здание и теперь ожидает службу дезинсекции.

Для Лондона крысы являются серьёзной проблемой. Появляются они не только в бедных, но и престижных районах. С персоналом королевского дворца провели специальный инструктаж, направленный на предотвращение распространения вредителей.

В прошлом году британцев повергли в шок крысы-мутанты, сравнимые по габаритам с кошками и не боявшиеся химикатов.