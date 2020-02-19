ИА «Ореанда-Новости»В публикации издания The Guardian говорится, что от коронавируса скончались отец, сестра и мать постановщика из КНР Чанга Кая. Умер от коронавируса и сам режиссёр. 

Семья 55-летнего деятеля кино находилась в городе Ухань. Заявлено, что первым себя плохо почувствовал отец режиссёра. Это случилось в январе. Постановщик пытался положить отца в лечебное учреждение, однако все больницы были переполнены. Отец режиссёра скончался 28 января. От него заразились остальные члены семьи. Через несколько дней умерла мать постановщика. 

Кай скончался 14 февраля. В тот же день умерла его сестра. Жена деятеля кино сейчас находится в тяжёлом состоянии. 

Чанг Кай трудился на должности режиссёра в местной киностудии Hubei Film Studios. 
 