19.02.2020, 12:00
Коронавирус унёс жизни всех членов семьи режиссёра из КНР
ИА «Ореанда-Новости». В публикации издания The Guardian говорится, что от коронавируса скончались отец, сестра и мать постановщика из КНР Чанга Кая. Умер от коронавируса и сам режиссёр.
Семья 55-летнего деятеля кино находилась в городе Ухань. Заявлено, что первым себя плохо почувствовал отец режиссёра. Это случилось в январе. Постановщик пытался положить отца в лечебное учреждение, однако все больницы были переполнены. Отец режиссёра скончался 28 января. От него заразились остальные члены семьи. Через несколько дней умерла мать постановщика.
Кай скончался 14 февраля. В тот же день умерла его сестра. Жена деятеля кино сейчас находится в тяжёлом состоянии.
Чанг Кай трудился на должности режиссёра в местной киностудии Hubei Film Studios.
Семья 55-летнего деятеля кино находилась в городе Ухань. Заявлено, что первым себя плохо почувствовал отец режиссёра. Это случилось в январе. Постановщик пытался положить отца в лечебное учреждение, однако все больницы были переполнены. Отец режиссёра скончался 28 января. От него заразились остальные члены семьи. Через несколько дней умерла мать постановщика.
Кай скончался 14 февраля. В тот же день умерла его сестра. Жена деятеля кино сейчас находится в тяжёлом состоянии.
Чанг Кай трудился на должности режиссёра в местной киностудии Hubei Film Studios.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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