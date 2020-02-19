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Семья 55-летнего деятеля кино находилась в городе Ухань. Заявлено, что первым себя плохо почувствовал отец режиссёра. Это случилось в январе. Постановщик пытался положить отца в лечебное учреждение, однако все больницы были переполнены. Отец режиссёра скончался 28 января. От него заразились остальные члены семьи. Через несколько дней умерла мать постановщика.Кай скончался 14 февраля. В тот же день умерла его сестра. Жена деятеля кино сейчас находится в тяжёлом состоянии.Чанг Кай трудился на должности режиссёра в местной киностудии Hubei Film Studios.