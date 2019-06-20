ИА «Ореанда-Новости». На предыдущей неделе, как утверждает издание ScienceAlert, был предоставлен доклад National Hunting and Wildlife Office об обнаружении нового вида. «Ранее он был известен, но не идентифицирован специалистами из-за специфичного ночного образа жизни. Эти звери близки африканским лесным кошкам, но точного сходства пока не выявлено», – заявляют сотрудники.

Обнаружить животное с огромным хвостом получилось случайно. Несколько лет назад оно попало на любительское видео, и лишь в 2019 году учёные заинтересовались этим. Они расставили приманки, чтобы собрать ДНК этих зверей, и теперь тщательно изучают этот вид. Существует версия, что это – гибрид двух ранее известных видов.