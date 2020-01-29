Артемьев в рамках ответа на вопрос о том, как экипажам Международной космической станции удаётся избегать ссор, заявил, что преимущественно отбирают незлобных средних людей, которые не сильно умны, но и не сильно глупы.Космонавт отметил, что на орбите работают неагрессивные и уравновешенные специалисты.Артемьев дважды летал в космос. Обычно космонавты находятся на МКС в течение полугода.