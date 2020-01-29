29.01.2020, 13:55
Космонавт рассказал, что делается для того, чтобы на МКС не происходило ссор
ИА «Ореанда-Новости». Российским космонавтом Олегом Артемьевым заявлено, что, для того, чтобы стать космонавтом, необходимо сильно не выделяться и быть "средним человеком".
Артемьев в рамках ответа на вопрос о том, как экипажам Международной космической станции удаётся избегать ссор, заявил, что преимущественно отбирают незлобных средних людей, которые не сильно умны, но и не сильно глупы.
Космонавт отметил, что на орбите работают неагрессивные и уравновешенные специалисты.
Артемьев дважды летал в космос. Обычно космонавты находятся на МКС в течение полугода.
Артемьев в рамках ответа на вопрос о том, как экипажам Международной космической станции удаётся избегать ссор, заявил, что преимущественно отбирают незлобных средних людей, которые не сильно умны, но и не сильно глупы.
Космонавт отметил, что на орбите работают неагрессивные и уравновешенные специалисты.
Артемьев дважды летал в космос. Обычно космонавты находятся на МКС в течение полугода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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