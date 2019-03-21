ИА «Ореанда-Новости». Международная организация Красный Крест направила жителям Донецка и Луганска гуманитарную помощь. Девять грузовиков отправили в Донбасс через КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Всего гуманитарная помощь насчитывает 140 тонн продуктов питания, канцелярских принадлежностей, строительных материалов и оборудования. Международный Комитет Красного Креста и другие организации, в том числе МЧС России, регулярно направляют гуманитарные грузы на территории ЛНР и ДНР.