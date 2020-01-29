Кравчук заявил, что о "встрече" нашёл информацию в СМИ. Он подчеркнул, что сам не получал в руки никаких архивных документов, которые могли бы эту встречу подтвердить.Помимо этого, он сделал заявление, что не может ручаться за то, что напечатанная информация является достоверной.