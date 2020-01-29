29.01.2020, 15:30
Кравчук прокомментировал своё высказывание о "встрече" Сталина и Гитлера
ИА «Ореанда-Новости». В эфире радио "Комсомольская правда" бывшим украинским президентом Леонидом Кравчуком было прокомментировано его заявление о том, что у Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера якобы состоялась встреча в городе Львове.
Кравчук заявил, что о "встрече" нашёл информацию в СМИ. Он подчеркнул, что сам не получал в руки никаких архивных документов, которые могли бы эту встречу подтвердить.
По его словам, это всё, что он знает. Кравчук говорит, что он не изучал глубоко этот вопрос, и рассказал лишь о том, что написано в СМИ.
Помимо этого, он сделал заявление, что не может ручаться за то, что напечатанная информация является достоверной.
Кравчук заявил, что о "встрече" нашёл информацию в СМИ. Он подчеркнул, что сам не получал в руки никаких архивных документов, которые могли бы эту встречу подтвердить.
По его словам, это всё, что он знает. Кравчук говорит, что он не изучал глубоко этот вопрос, и рассказал лишь о том, что написано в СМИ.
Помимо этого, он сделал заявление, что не может ручаться за то, что напечатанная информация является достоверной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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