30.12.2019, 13:10
Кремль дал комментарий относительно предотвращения теракта в Петербурге
ИА «Ореанда-Новости». О результативности сотрудничества российских и американских спецслужб более чем красноречиво говорит предотвращения в Санкт-Петербурга теракта. Об этом в понедельник сказал Дмитрий Песков, работающий пресс-секретарём российского президента. Его слова приводит ТАСС, 30 декабря.
29 декабря лидер России Владимир Путин высказал слова благодарности президенту США Дональда Трампа за предоставленную информацию по линии спецслужб, которая в России помогла предотвратить террористические акты.
27 декабря сотрудниками ФСБ были задержаны двое человек, которых подозревают в том, что они занимались подготовкой терактов в городе Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Теракт планировали осуществить в местах массового скопления людей. В ФСБ заявили, что информацию о готовящихся в России актах террора прислали им американские коллеги.
29 декабря лидер России Владимир Путин высказал слова благодарности президенту США Дональда Трампа за предоставленную информацию по линии спецслужб, которая в России помогла предотвратить террористические акты.
27 декабря сотрудниками ФСБ были задержаны двое человек, которых подозревают в том, что они занимались подготовкой терактов в городе Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Теракт планировали осуществить в местах массового скопления людей. В ФСБ заявили, что информацию о готовящихся в России актах террора прислали им американские коллеги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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