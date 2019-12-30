29 декабря лидер России Владимир Путин высказал слова благодарности президенту США Дональда Трампа за предоставленную информацию по линии спецслужб, которая в России помогла предотвратить террористические акты.27 декабря сотрудниками ФСБ были задержаны двое человек, которых подозревают в том, что они занимались подготовкой терактов в городе Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Теракт планировали осуществить в местах массового скопления людей. В ФСБ заявили, что информацию о готовящихся в России актах террора прислали им американские коллеги.