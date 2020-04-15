ИА «Ореанда-Новости». В Кремле не согласны с критикой мер против коронавируса, принимаемых в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью китайской газеты Global Times, которая опубликовала материалы, обвиняющие Россию в недостаточности мер по борьбе с коронавирусом.

Песков заявил, что сейчас между странами ведётся «обмен критикой по коронавирусу», которые, «как в пинг-понг играют». Пресс-секретарь отметил, что в Кремле это считают неблагодарным делом.

Также Песков подчеркнул, что Россия выступает за объединение «международных усилий во имя борьбы с коронавирусом».

11 марта вспышка новой коронавирусной инфекции получила статус пандемии. По последним актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразилось свыше 1,98 миллионов человек. Скончались свыше 126,7 тысяч человек.