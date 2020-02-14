ИА «Ореанда-Новости». В автономии крымских татар прокомментировали предложение из Украины наказывать за переезд в Крым.

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал предложение Рефата Чубарова наказывать за «незаконное» переселение в Крым. Умеров назвал идею глупостью, о чём сообщили РИА Новости.

Умеров порекомендовал Чубарову принять успокоительное, а затем прекратить позорить крымско-татарский народ.

Кроме того, Эйваз Умеров отметил умение Чубарова предлагать абсолютно бессмысленные законопроекты и идеи. Как подчеркнул глава крымско-татарской анатомии, на большее у «обанкротившегося политика» не хватает фантазии.

Ранее глава запрещённой в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Чубаров предложил ввести наказание для россиян за незаконную «колонизацию украинской территории». По мнению политика, своими действиями россияне нарушают границы страны.