ИА «Ореанда-Новости». Кубинская балерина, создательница Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет, сообщает RT.



Алонса возглавляла Национальный балет Кубы с 1948 года. Она училась танцу у русских эмигрантов. Её первое выступление в СССР прошло в Риге 31 декабря 1957 года. Позднее Алонсо выступила в Большом театре с Владленом Семеновым.



Балерина временно эмигрировала с Кубы в 1955-1959 годах во время режима Батисты, вернулась на родину после Кубинской революции.