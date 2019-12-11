ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый постановщик Квентин Тарантино заявил, что следующим его кинематографическим полнометражным проектом может стать фильм "Убить Билла 3". Об этом передает NME.

Тарантино заявил, что мысли о создании продолжения лент "Убить Билла" и "Убить Билла 2" у него появились после обеда с Умой Турман. 

Режиссёр сообщил, что, если его следующий проект будет иметь связь с предыдущими, то этим фильмом станет "Убить Билла 3". 

Тарантино рассказал, что по поводу сюжета у него уже есть идеи. Кроме того, он сказал, что проектом займётся только лишь через несколько лет. Сейчас он работает над сериалом, состоящим из пяти эпизодов. Также в его планах закончить пьесу.