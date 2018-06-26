ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правозащитники Латвии написали письмо президенту Раймондсу Вейонису с просьбой не узаконивать проект по запрету на обучение русскому языку в частных учебных заведениях государства.

В прошедший четверг, 21 июня, сейм республики одобрил подобную поправку к законопроекту, ставящую барьер к изучению языка в связи с сохранением национальной культуры, корней и традиций.

Для высших учебных заведений и колледжей, которые уже ведут обучение русскому языку, Министерство образования и науки Латвии предложило сделать еще одну поправку. Возможно, они смогут продолжить обучение на программах, не соответствующих условиям закона о вузах, до окончания аккредитации.

Перед этим президент утвердил смену языка в русских школах на латышский. За три дня до этого утверждения в столице Российской Федерации прошла акция в поддержку Александра Гапоненко - предводителя Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии.

Русский язык - второй по популярности в республике. Примерно одна треть студентов во всех ВУЗах проходит обучение на русском языке. Больше трети жителей государства считает русский язык своим родным.

В обращении, направленном президенту, особенно акцентируется внимание на том факте, что такие законодательные изменения нарушают международные правовые нормы.

Лидер правозащитной организации Руслана Панкратова призывает уважать русскоговорящих и их привязанность к этническому началу: «Насильственная ассимиляция разрушает нашу связь с родителями и предками и является незаконным вмешательством государства».

Панкратова просит также не утверждать окончательно поправку до того, как пройдет международная юридическая экспертиза. По мнению латвийцев, такой закон - это дискриминация и нарушение системы равноправия по нации и языку.

6 сентября 1991 прибалтийская Латвия стала официально независимой республикой, как и Литва и Эстония.