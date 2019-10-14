ИА "Ореанда-Новости". Премия Государственного банка Швеции будет вручена за борьбу с бедностью.

Лауреатами стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер. Они провели исследование, которое значительно улучшило работу по сокращению уровня бедности во всём мире.

Исследователи смогли внедрить новый подход, который направлен на получение более эффективных методах борьбы. Таким образом, они разделили одну большую проблему глобальной бедности, на более мелкие и относительно легко решаемые. Например, проблема здоровья детей.

Благодаря одному из их работ, в Индии увеличилось количество детей, которые учатся по программе коррекционного обучения.