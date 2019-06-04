ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы. Его статья опубликована в журнале «Международная жизнь».

По словам министра, Россия отвергает призывы других стран отказаться от празднования Дня Победы. «Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы», — подчеркнул министр.

Министр подчеркнул, что в некоторых странах «молодёжь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу». По его мнению, «огонь правды не затушить», так как основной вклад в победу над Третьим рейхом внесли народы СССР.

Лавров отдельно затронул тему отношения к нацизму в других странах. Он вспомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко объявил праздничной датой день основания Украинской повстанческой армии, запрещенной в России, которая виновна «в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев». Он добавил, что необандеровцы ходят по центральным улицам Киева, а марши ветеранов и поклонников «Ваффен СС» проходят в Риге и Таллине. «Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнёрам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии», — заявил глава МИД.



