22.12.2019, 13:08
Лавров похвалил президента США за прямоту при обсуждении международных тем
ИА «Ореанда-Новости» За прямоту в обсуждении международных вопросов лидера США Дональда Трампа похвалил руководитель российского МИД Сергей Лавров.
Глава МИД России заявил, что он и президент США неплохо знакомы. Он сказал, что ему нравится, как американский лидер обсуждает вопросы двусторонних отношений и международные вопросы. По его словам, Трамп старается говорить прямо то, что он думает и избегает в своих заявлениях двусмысленностей.
Лавров отметил, что такой подход, который глава российского МИД считают весьма продуктивным, среди политиков высшей категории встречается редко. Об этом Лавров заявил на программе Первого канала "Большая игра".
Сергей Лавров в США совершил визит 10 декабря. В ходе визита он встретился с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео. В ходе переговоров обсуждались ситуации в Венесуэле, Ливии, Сирии, Украине и Афганистане.
Глава МИД России заявил, что он и президент США неплохо знакомы. Он сказал, что ему нравится, как американский лидер обсуждает вопросы двусторонних отношений и международные вопросы. По его словам, Трамп старается говорить прямо то, что он думает и избегает в своих заявлениях двусмысленностей.
Лавров отметил, что такой подход, который глава российского МИД считают весьма продуктивным, среди политиков высшей категории встречается редко. Об этом Лавров заявил на программе Первого канала "Большая игра".
Сергей Лавров в США совершил визит 10 декабря. В ходе визита он встретился с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео. В ходе переговоров обсуждались ситуации в Венесуэле, Ливии, Сирии, Украине и Афганистане.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии