ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел России сообщил, что на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео предложил принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны, пишет «МК».



Лавров также сообщил, что подробно рассказал Помпео результаты переговоров в «нормандском формате».



Глава российского МИД отметил, что Москва и Вашингтон по-разному смотрят на некоторые вещи, поэтому не надо ждать, что взаимопонимание будет достигнуто в одночасье. Лавров отметил, что две ядерные державы будут продолжать диалог.



Что касается Венесуэлы, то Лавров проинформировал Помпео, что Россия выступает за то, чтобы сам народ определял будущее своей страны.