ИА «Ореанда-Новости». И.о. главы МИД рассказал, о чём итоговый документ по Ливии, который принят на конференции.

И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по Ливии, принятого на Берлинской конференции.

Лавров сообщил, что в документе упоминается множество моментов. Так, есть пункт о том, что все этнические и политические группы страны должны иметь доступ к природным богатствам государства. Также есть раздел, который включает в себя решение проблем, возникающих при несоблюдении прав человека.

Кроме того, в документ вошло положение о создании военного комитета, который должен добиться разрешения ситуации в Ливии.

Лавров отметил, что ситуация непростая. Ливийцы делают слишком мелкие шаги к урегулированию конфликта.