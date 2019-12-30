30.12.2019, 14:46
Лавров рассказал об условии, после выполнения которого возможно политическое урегулирование в Ливии
ИА «Ореанда-Новости». Условиям для политического урегулирования в Ливии является остановка боевых действий в стране. Остановка боевых действий должна произойти без каких-либо предварительных требований. Об этом заявил Сергей Лавров, руководитель МИД России, в ходе пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Ирана Джавадом Зарифом.
Российский дипломат также заявил о том, что в интересах народа Ливии прекратить боевые действия и начать диалог, направленный на выработку таких соглашений, которые можно будет выполнить.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что у Турции запросило военную помощь Правительство национального согласия Ливии.
Маршал Хафтар, который сотрудничает с властями на востоке Ливии, 12 декабря сказал о том, что начаты решающее сражение и продвижение в Триполи. Этот город по-прежнему находится под контролем сил Правительства национального согласия.
Российский дипломат также заявил о том, что в интересах народа Ливии прекратить боевые действия и начать диалог, направленный на выработку таких соглашений, которые можно будет выполнить.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что у Турции запросило военную помощь Правительство национального согласия Ливии.
Маршал Хафтар, который сотрудничает с властями на востоке Ливии, 12 декабря сказал о том, что начаты решающее сражение и продвижение в Триполи. Этот город по-прежнему находится под контролем сил Правительства национального согласия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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