Текст выступления главы МИД РФ был зачитан Алексеем Дробининым, выступавшим в МГИМО на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко.В тезисах министрах сообщается о находящейся в остром кризисе системе контроля над вооружениями. В сообщении заявлено, что действиями Вашингтона был нанесен ущерб системе стратегической стабильности. Лавров отмечает, что президент Россси заявил о том, что при условиях стремительно меняющегося современного мира для того, чтобы принимать эффективные решения, не могут быть хорошим инструментом блоковые стереотипы мышления прошлых лет.Российский дипломат отметил, что РФ продвигает в противовес американцам и их союзникам позитивную объединительную повестку дня, которая направлена на формирование зоны неделимой и равной безопасности и широкого сотрудничества.