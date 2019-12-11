11.12.2019, 13:20
Лавров заявил, что РФ на недружественные действия будет реагировать адекватно
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, которая сложилась в сфере контроля над вооружениями, заявил, что РФ на недружественные действия продолжит реагировать адекватно. При этом он отметил, что у России нет стремления к конфронтации.
Текст выступления главы МИД РФ был зачитан Алексеем Дробининым, выступавшим в МГИМО на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко.
В тезисах министрах сообщается о находящейся в остром кризисе системе контроля над вооружениями. В сообщении заявлено, что действиями Вашингтона был нанесен ущерб системе стратегической стабильности. Лавров отмечает, что президент Россси заявил о том, что при условиях стремительно меняющегося современного мира для того, чтобы принимать эффективные решения, не могут быть хорошим инструментом блоковые стереотипы мышления прошлых лет.
Российский дипломат отметил, что РФ продвигает в противовес американцам и их союзникам позитивную объединительную повестку дня, которая направлена на формирование зоны неделимой и равной безопасности и широкого сотрудничества.
Текст выступления главы МИД РФ был зачитан Алексеем Дробининым, выступавшим в МГИМО на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко.
В тезисах министрах сообщается о находящейся в остром кризисе системе контроля над вооружениями. В сообщении заявлено, что действиями Вашингтона был нанесен ущерб системе стратегической стабильности. Лавров отмечает, что президент Россси заявил о том, что при условиях стремительно меняющегося современного мира для того, чтобы принимать эффективные решения, не могут быть хорошим инструментом блоковые стереотипы мышления прошлых лет.
Российский дипломат отметил, что РФ продвигает в противовес американцам и их союзникам позитивную объединительную повестку дня, которая направлена на формирование зоны неделимой и равной безопасности и широкого сотрудничества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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