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В материале издания Reuters, которое ссылается на информацию от компании, заявлено, что такого положения дел не складывалось с 1962 года.Европейский производитель самолётов Airbus, конкурирующий с Boeing, имеет на сегодня двести семьдесят четыре новых заказов на поставку коммерческих самолётов. Это лучший показатель компании за последние полтора десятка лет.Кризис корпорации из США имеет отношение к проблемам Boeing 737 MAX. Эти самолёты не летают с марта прошлого года, после того, как произошли две катастрофы. Сегодня неизвестно, когда данные самолёты посчитают безопасными.