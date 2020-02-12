12.02.2020, 07:29
СМИ: у компании Boeing появились проблемы с заказами
ИА «Ореанда-Новости». В начале нынешнего года из-за ситуации с Boeing 737 MAX компанией из США не было получено ни одного заказа. В материале издания Reuters, которое ссылается на информацию от компании, заявлено, что такого положения дел не складывалось с 1962 года.
Европейский производитель самолётов Airbus, конкурирующий с Boeing, имеет на сегодня двести семьдесят четыре новых заказов на поставку коммерческих самолётов. Это лучший показатель компании за последние полтора десятка лет.
В прошлом году европейская компания по поставкам гражданских лайнеров опередила американскую в 2 раза. В этой отрасли мировой лидер поменялся впервые с 2012 года, но такого внушительного преимущества ранее не случалось.
Кризис корпорации из США имеет отношение к проблемам Boeing 737 MAX. Эти самолёты не летают с марта прошлого года, после того, как произошли две катастрофы. Сегодня неизвестно, когда данные самолёты посчитают безопасными.
Европейский производитель самолётов Airbus, конкурирующий с Boeing, имеет на сегодня двести семьдесят четыре новых заказов на поставку коммерческих самолётов. Это лучший показатель компании за последние полтора десятка лет.
В прошлом году европейская компания по поставкам гражданских лайнеров опередила американскую в 2 раза. В этой отрасли мировой лидер поменялся впервые с 2012 года, но такого внушительного преимущества ранее не случалось.
Кризис корпорации из США имеет отношение к проблемам Boeing 737 MAX. Эти самолёты не летают с марта прошлого года, после того, как произошли две катастрофы. Сегодня неизвестно, когда данные самолёты посчитают безопасными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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