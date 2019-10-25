На российском ледоколе находятся 33 человека. У берегов Норвегии у судна перестал работать двигатель, экипаж был вынужден подать сигнал бедствия. По сообщению норвежского спасательного центра, работа двигателя ледокола позже была восстановлена.Сейчас её здоровью ничего не угрожает.