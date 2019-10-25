25.10.2019, 15:20
Ледокол "Тор", подававший сигнал бедствия, направляется в Сабетту.
ИА «Ореанда-Новости».Во вторник утром судно "Тор" во время нахождения у берегов Норвегии подало сигнал бедствия. Сейчас оно продолжает путь в Сабетту. Об этом говорится на онлайн-портале, отслеживающее движение судов Marintrafik.
На российском ледоколе находятся 33 человека. У берегов Норвегии у судна перестал работать двигатель, экипаж был вынужден подать сигнал бедствия. По сообщению норвежского спасательного центра, работа двигателя ледокола позже была восстановлена. Во вторник вечером пришло сообщение от посольства РФ, что с судна эвакуировали травмированную женщину. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.
На российском ледоколе находятся 33 человека. У берегов Норвегии у судна перестал работать двигатель, экипаж был вынужден подать сигнал бедствия. По сообщению норвежского спасательного центра, работа двигателя ледокола позже была восстановлена. Во вторник вечером пришло сообщение от посольства РФ, что с судна эвакуировали травмированную женщину. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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