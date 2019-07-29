Несмотря на то, что во Франции наступила относительная прохлада, риск возникновения и распространения пожаров в лесных массивах по-прежнему остаётся высоким.

Власти французского департамента Вар, расположенного на юго-востоке страны, опасаются лесных пожаров больше остальных. Для того, чтобы предотвратить появления огня, гражданам этого департамента запрещено находиться на территории некоторых лесистых областей региона. Кроме того, здесь запрещено использовать такие устройства и механизмы и проводить такие работы, которые потенциально могут стать инициатором возгорания.

Однако, принятые властями департамента Вар меры всё же не смогли уберечь территорию региона от возникшего возгорания. В официальном аккаунте департамента в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что сегодня зафиксирован очаг возгорания в коммуне под названием Сен-Мандрие. Она расположена недалеко от города Тулона. По информации, предоставленной информационным порталом France Info, бороться с огненной стихией направлены семьдесят пять сотрудников противопожарных служб, а также два самолёта типа «амфибия» и два вертолёта.

Напомним, что текущим летом в ряде французских городов были зафиксированы исторические максимумы наиболее высокой температуры. Так в столице Французского государства термометр показывал значение, превышающее отметку в сорок два градуса по Цельсию. В стране объявили жёлтый, а в некоторых регионах и красный уровень опасности, ввели ряд ограничительных и запретительных мер. Аналогичная ситуация сложилась и во многих европейских городах.