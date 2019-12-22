ИА "Ореанда-Новости". Глава Европейской народной партии Манфред Вебер раскритиковал действия президента Франции.

Лидер Европейской народной партии заявил, что действия Эмманюэля Макрона можно рассматривать, как атаку на демократическую Европу. Таким образом Манфред Вебер отреагировал на отказ президента Франции поддержать его кандидатуру на пост председателя ЕК.

Вебер отметил, что не французский президент должен решать, кто займёт пост, а избиратель. Также он напомнил слова Макрона о том, что нужны самые лучшие кадры, однако обязательно с опытом работы в правительстве.

По словам главы ЕНП, президент Франции образовал вместе с венгерским премьер-министром «связку», которая наносит значительный вред демократии в Европе.