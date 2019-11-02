ИА «Ореанда-Новости» Основатель культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к российскому фантастическому боевику. Режиссёр кинокартины «Аванпост» Егор Баранов поделился с музыкантом отрывком фильма, что и вдохновило Майка к написанию саундтрека. По словам лидера группы Linkin Park, атмосфера кинокартины сразу же нашла отклик в его сердце, так появилась песня «Fine».

Согласно сюжету фильма, человечеству предстоит бороться с загадочным врагом на фоне апокалипсиса. Премьера намечена на 21 ноября.