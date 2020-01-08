08.01.2020, 14:03
Лидеры России и Турции встретились в Стамбуле
ИА «Ореанда-Новости». В Стамбуле идут переговоры главы Российского государства Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Предполагается, что Путин и Эрдоган поговорят об обстановке в регионе, обострении в отношениях Тегерана и Вашингтона, а также о двустороннем сотрудничестве.
В сообщении Кремля о встрече двух президентов заявлено, что на ней будут говорить об актуальной международной проблематике и о вопросах, которые связаны с дальнейшим развитием сотрудничества РФ и Турции.
Накануне Эрдоганом было сказано о том, что он желает обсудить с российским коллегой меры, которые будет направлены на то, чтобы достичь перемирия в сирийском Идлибе. Также турецкий лидер хочет поговорить о ситуации в Ливии и о выполнении российско-турецкого меморандума по Сирии.
В сообщении Кремля о встрече двух президентов заявлено, что на ней будут говорить об актуальной международной проблематике и о вопросах, которые связаны с дальнейшим развитием сотрудничества РФ и Турции.
Накануне Эрдоганом было сказано о том, что он желает обсудить с российским коллегой меры, которые будет направлены на то, чтобы достичь перемирия в сирийском Идлибе. Также турецкий лидер хочет поговорить о ситуации в Ливии и о выполнении российско-турецкого меморандума по Сирии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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