Судя по всему, встречи обещают быть интересными, так как по коэффициентам букмекеров и у первой, и у второй команды три варианта исхода событий.

«ЦСКА» и «Краснодар» надеются, что опыт на их стороне и они смогут одержать вверх. Тем не менее, «Лудогорец» – хорошо финансируемый клуб с подобранным составом, который не раз побеждал в Болгарии.