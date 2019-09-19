19.09.2019, 20:09
Лига нашей надежды. Что ждет ЦСКА и «Краснодар» в ЛЕ?
ИА «Ореанда-Новости» Армейцы сыграют с «Лудогорцем» в Болгарии, а «быки» с «Базелем» в Швейцарии. Для спортсменов российских клубов быстро переключиться с Лиги чемпионов на Лигу Европы окажется не легко.
Судя по всему, встречи обещают быть интересными, так как по коэффициентам букмекеров и у первой, и у второй команды три варианта исхода событий.
«ЦСКА» и «Краснодар» надеются, что опыт на их стороне и они смогут одержать вверх. Тем не менее, «Лудогорец» – хорошо финансируемый клуб с подобранным составом, который не раз побеждал в Болгарии.
Источник: «Ореанда-Новости»
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