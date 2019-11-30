ИА «Ореанда-Новости». В ЛНР зафиксировали перестрелку между националистами и силовиками Украины.

Народная милиция ЛНР зафиксировала перестрелку возле населённого пункта Золотое, которое находится в Донбассе. В конфликте участвовали силовики Украины и националисты. Об инциденте сообщила пресс-служба ведомства.

Перестрелка была зафиксирована ночью 29 ноября. В боях участвовали люди, вооружённые стрелковым оружием и гранатомётами.

Киев отреагировал на инцидент и заявил, что вооружённые люди у села Золотое не входят в состав военных сил Украины. Они не имеют права находиться там с оружием.

Конфликт мог возникнуть из-за столкновения интересов силовиков и националистов. Украинская сторона решила возобновить процесс разведения сил. Националисты выступали против этого процесса.