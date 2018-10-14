ИА «Ореанда-Новости». Власти Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии не подтвердил информацию о том, что британские и европейские переговорщики достигли соглашения по Brexit.



Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии британского премьер-министра. Ранее СМИ сообщали о том, что “все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения”.



Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии британского премьер-министра. Ранее СМИ сообщали о том, что “все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения”.

В Европейской комиссии отметили, что давать комментарии относительно достижения договорённости обо всех ключевых параметрах соглашения о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза преждевременно.



По данным пресс-службы Еврокомиссии, итоги переговоров будут обсуждаться на саммите, который состоится семнадцатого числа текущего месяца.





Сегодня, 14 октября, послы 27 государств, входящий в Европейский союз были созваны на внеочередную встречу Комитета постоянных представителей по Brexit, где им были представлены результаты переговоров.





В министерстве по вопросам Brexit указали на то, что учитывая ряд “важных вопросов, по которым до сих пор необходимо найти решение, в том числе по теме североирландского защитного механизма, было принято совместное решение, что перед предстоящим октябрьским саммитом ЕС требуются личные переговоры между ними”.





Напомним, на протяжении нескольких месяцев главной проблемой на переговорах Европейского союза и Великобритании является вопрос об организации пограничного режима между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из Евросоюза в составе Соединённого Королевства Северной Ирландией.





После того, как сделка будет достигнута, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй необходимо будет убедить всех членов собственного правительства поддержать её план. Однако в последнее время в кабинете министров растёт оппозиция видению премьера будущих отношений с ЕС.





Саммит 17 октября был ранее определён Евросоюзом и Великобританией как крайний срок для достижения соглашения. Ратифицировать соглашения парламенты всех государств ЕС и Сединённого Королевства, а также Европарламент должны до 29 марта будущего года.









