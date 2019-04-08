ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил итоги президентских выборов на Украине. Об этом он рассказал в беседе с турецким агентством «Анадолу».

Ранее 1 марта во время «Большого разговора с президентом», глава государства предположил, что Пётр Порошенко останется на второй срок. После завершения первого тура выборов, где победу одержал Зеленский, Лукашенко спросили, не поменял ли он своего мнения насчёт кандидата, который в итоге станет президентом Украины.

Лукашенко подчеркнул, что пока невозможно предугадать исход второго тура президентских выборов, однако политик всё так же полагает, что победит Порошенко.

Кроме того, белорусский лидер посоветовал украинцам не голосовать вовсе, если же они не знают, за кого отдать свой голос.