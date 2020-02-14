ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в руководстве Москвы звучат намёки на присоединение республики к РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 14 февраля, посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Во время встречи с рабочим коллективом он отметил, что в руководстве России прозвучали намёки на возможное присоединение республики к России. Лукашенко подчеркнул, что присоединение к РФ предлагается в обмен на единые цены на энергоносители.

Лукашенко также прокомментировал переговоры с президентом России, которые произошли 7 февраля. Он назвал их «своеобразными» и заявил, что выводил разговор на то, что государства достигли многих успехов, работая совместно.

Кроме того белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия продолжит закупку нефти в других странах.



